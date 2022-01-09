8-річний суперсилач став онлайн-феноменом — Новини Українці

Брэндон Блейк имел телосложение профессионального спортсмена в возрасте всего восьми лет, и ему удалось оставаться в безупречной форме, пока он занимается боевыми искусствами.

Соответствующую публикацию обнародовали на портале «Daily Star»

Восьмилетний мальчик, которого когда-то называли «самым сильным мальчиком в мире», выглядит совсем иначе, чем 16-летний парень.

Брэндон Блейк из Килдэра, Ирландия, имел телосложение профессионального спортсмена в возрасте всего восьми лет, за что получил прозвище «Арнольд Шварц-кусак» в честь культового актера и силача Арнольда Шварценеггера.

Подростку удалось сохранить безупречную форму, и теперь он делает карьеру в боевых искусствах.

Согласно его Instagram, Брэндон является двукратным чемпионом Европы по бразильскому джиу-джитсу, чемпионом Ирландии по смешанным единоборствам 2021 года, а также чемпионом Ирландии по борьбе.

Мальчик-силач

Аккаунт 16-летнего парня заполнен сообщениями о медалях и трофеях из его многочисленных побед в боевых искусствах, а также фотографиями его участия в интенсивных режимах тренировок.

Он стал онлайн-феноменом после того, как звезда фитнеса Фрэнк Медрано поделился фотографией тогдашнего восьмилетнего мальчика на Facebook .

Медрано написал: «Зашел в Instagram этого маленького парня и широко улыбнулся. Здорово влиять на такое молодое поколение, и я надеюсь, что он живет счастливой и здоровой жизнью».

В то время Брэндон сказал, что его любимым видом спорта была гимнастика, и он надеялся однажды выиграть золотую медаль на Олимпийских играх.

Мальчик-силач и Конор

Он сказал: «Я хочу иметь возможность делать все то, что может делать Фрэнк, и я также хочу быть очень сильным».

Отец Брэндона, 32-летний Марк, бывший полупрофессиональный футболист, сказал: «Брэндон был просто в восторге, что его заметил его герой. Не то чтобы ему это было нужно, но это мотивировало его еще больше».