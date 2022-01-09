«Дельтакрон»: На Кипре обнаружили новую COVID-мутацию

На Кипре ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который сочетает в себе штамм «Дельта» и «Омикрон». Его назвали «Дельтакроном».

Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на CNN Greece и Cyprus Mail, «Дельтакрон» уже идентифицировали на Кипре у 25 пациентов, из них 11 попали в больницу, а 14 проходят лечение амбулаторно, передает Час Пик.

Доктор Леонтиос Кострикис, который возглавляет группу ученых лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, рассказал, что Deltacron имеет генетическое происхождение варианта Delta вместе с некоторыми мутациями Omicron.

Он констатировал, что наблюдается связь между заражением новым штаммом и потребностью в госпитализации.

Ученый отметил, что пока мало информации о штамме, поэтому рано говорить о том, что именно эта мутация коронавируса станет доминирующей.

Отмечается, что образцы «Дельтакрона» были переданы в базу данных GISAID (база геномов коронавируса), что сделает их доступными для мирового научного сообщества.

В то же время министр здравоохранения Кипра уточнил, что больше деталей о вновь открывшемся штамме будет обнародовано на пресс-конференции на следующей неделе.