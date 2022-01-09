Показания одометра и возраст масла – всего лишь приблизительный ориентир.

Источник: avtodream.org

В новогодние праздники многие автодилеры атакуют своих гарантийных клиентов бесконечными звонками и сообщениями об удивительной щедрости акциях по обслуживанию.

Особенно часто предлагают сменить масло, даже если сроки замены ещё не подошли. Стоит ли выполнять такую процедуру или лучше не спешить? Ответ ниже.





Когда дилеры предлагают внеплановую замену моторного масла, многие автовладельцы соглашаются. Даже если сроки замены ещё не подошли. Вполне разумно, ведь масло желательно менять хотя бы раз в год. Если даже вы не накатали регламентные 10–15 тысяч километров, добро пожаловать на замену!

Однако отметим, что большая часть автомобилей в больших городах эксплуатируется в режиме жёстких пробок и движения в плотном трафике, когда правая нога постоянно гуляет между газом и тормозом.

Много километров в таком режиме не наездишь, а вот мотор всё это время будет работать. Как раз ближе к Новому году, когда пробки днём не опускаются ниже 7 баллов, а в часы-пик пробивают 10 баллов, количество моточасов резко увеличивается, а пробег сокращается.

Даже у бюджетных автомобилей сегодня в бортовой компьютер встроена функция подсчёта моточасов. Её полезно использовать для понимания, нужно менять масло или нет. Если же автомобиль старенький или такой функции в нём нет, можно приобрести небольшой приборчик, который поможет составить картину эксплуатации автомобиля.

По-другому они называются счётчиками времени наработки и зачастую используются в спецтехнике, вроде сельскохозяйственной, или на агрегатах, у которых в принципе отсутствует одометр. Таковыми являются, к примеру, дизель-генераторы.

Год прошёл, а 15 000 км – нет: нужно ли менять моторное масло

Тренд на даунсайзинг подарил нам множество энергоэффективных моторов с высокой мощностью и низким расходом топлива. Однако такие движки отличаются сравнительно небольшими картерами, вмещающими не так и много масла.

Эти моторы – более горячие, поскольку масло не всегда успевает должным образом охлаждаться при высокой нагрузке на мотор или в жаркую погоду. Из-за этого смазка быстрее приходит в негодность и становится причиной мощных сажевых отложений. Хотя, конечно, здесь многое зависит от качества самого масла.

Неблагоприятные условия создают прекрасный фон для появления небольших дефектов в моторе, которые будут быстро сокращать его ресурс. При преимущественно городском режиме эксплуатации рекомендуется сокращать интервал замены до 8 000–9 000 километров пробега.

Немаловажно и то, какое топливо вы льёте в бензобак. Эта история для многих покажется старой как мир, но она правдива. Чем лучше топливо, тем меньше вредных примесей осядет на деталях двигателя. Сажевые отложения способствуют увеличенному расходу масла.

Чтобы правильно ухаживать за двигателем любимого автомобиля, нужно опираться не только на показания одометра или наработку, но и на подбор качественного топлива и моторного масла.