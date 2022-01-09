В Казахстане задержали более 4 тыс. человек, среди них есть иностранцы – МВД

«В ряде регионов страны правоохранительными органами проведены оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Всего в органы полиции доставлены 4 266 человек. Среди задержанных есть иностранные граждане», – говорится в сообщении.

Источник: gordonua.com

Отмечается, что в одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек, в том числе, по предварительным данным, «граждане соседнего государства».





«Радио Азаттык» уточняет со ссылкой на местные департаменты полиции, что в Восточно-Казахстанской области за последние дни задержано около 500 человек, в Костанайской – более 650 человек. В Костанайской области отметили, что в отношении 220 человек идут административные суды, задержанных намерены привлечь к административному аресту сроком от 5 до 15 суток.

Также проводится расследование по статье 269 Уголовного кодекса Казахстана «Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват», оно предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Вечером 7 января сообщалось о 3,8 тыс. задержанных.

Информации от самих протестующих о количестве задержанных и пострадавших нет.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о «террористической угрозе» в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже «приступили к выполнению задач» в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

В МВД Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков, также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

По данным МВД Казахстана, в результате спецопераций силовиков были убиты 26 митингующих, еще 18 получили ранения.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.