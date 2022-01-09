Поздравления с днем ангела Степана — открытки, картинки и стихи

В воскресенье, 9 января, православные традиционно отмечают Степанов день, во время которого чтят память христианского мученика из еврейской диаспоры святого Стефана.
«Апостроф» по случаю Дня ангела публикует поздравления и открытки, которыми вы можете порадовать своих близких.
Поздравления с Днем ангела Степана в прозе
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Любимый Степан! От всего сердца тебя поздравляю и хочу пожелать жить без сомнений и печали, браво работать и постигать в делах успех, искренне любить и заботиться о близких, мечтать о сокровенном и стремиться к своим желаниям.
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Пусть именины и не считают настоящим праздником — это не повод его не отмечать. Степан, поздравляем тебя от души и сердца!
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Сегодня день твоих именин, Степан! Загадай желание и оно обязательно найдет способы сбыться!
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Поздравления с Днем ангела Степана в стихах
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Пусть добрый ангел тебя хранит,
Пускай удача не проходит мимо,
Пусть счастье к тебе тянется, как магнит,
Пусть жизнь покажется малиной.
Пусть каждый день твой в праздник превратится,
Пусть всё задуманное свершится,
С именинами тебя поздравляем,
Всего наилучшего искренне желаем.
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С именинами, Степа, тебя поздравляю!
Не просто твое имя, Степан – «диадема»:
Очень много оно, может быть, означает,
Но одно несомненно, что ты – драгоценен!
Я тебе пожелать хочу, Степа, сегодня,
Юморной и подвижный родной человечек,
Быть уверенным, сильным, душою свободным,
И чтоб счастье твое было истинным, вечным!
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Мы Степана поздравлять,
Уже можем начинать.
Хочу много пожелать,
Но с чего, же мне начать?
Чтобы был богат как шах,
Не нуждался в докторах,
Чистым воздухом дышал,
Вкусно ел и крепко спал.
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Открытки с Днем ангела Степана
Ранее мы рассказывали, что верующим категорически нельзя делать на Степанов день 9 января.