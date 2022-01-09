Поздравления с днем ангела Степана — открытки, картинки и стихи

В воскресенье, 9 января, православные традиционно отмечают Степанов день, во время которого чтят память христианского мученика из еврейской диаспоры святого Стефана.

«Апостроф» по случаю Дня ангела публикует поздравления и открытки, которыми вы можете порадовать своих близких.

Поздравления с Днем ангела Степана в прозе

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Любимый Степан! От всего сердца тебя поздравляю и хочу пожелать жить без сомнений и печали, браво работать и постигать в делах успех, искренне любить и заботиться о близких, мечтать о сокровенном и стремиться к своим желаниям.

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Пусть именины и не считают настоящим праздником — это не повод его не отмечать. Степан, поздравляем тебя от души и сердца!

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Сегодня день твоих именин, Степан! Загадай желание и оно обязательно найдет способы сбыться!

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Поздравления с Днем ангела Степана в стихах

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Пусть добрый ангел тебя хранит,

Пускай удача не проходит мимо,

Пусть счастье к тебе тянется, как магнит,

Пусть жизнь покажется малиной.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть всё задуманное свершится,

С именинами тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.

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С именинами, Степа, тебя поздравляю!

Не просто твое имя, Степан – «диадема»:

Очень много оно, может быть, означает,

Но одно несомненно, что ты – драгоценен!

Я тебе пожелать хочу, Степа, сегодня,

Юморной и подвижный родной человечек,

Быть уверенным, сильным, душою свободным,

И чтоб счастье твое было истинным, вечным!

***

Мы Степана поздравлять,

Уже можем начинать.

Хочу много пожелать,

Но с чего, же мне начать?

Чтобы был богат как шах,

Не нуждался в докторах,

Чистым воздухом дышал,

Вкусно ел и крепко спал.

***

Открытки с Днем ангела Степана

Ранее мы рассказывали, что верующим категорически нельзя делать на Степанов день 9 января.