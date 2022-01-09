9 января: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Сегодня, 9 января, православная церковь чтит память святого Стефана.

В мире отмечают такие праздники:

День игры в прятки с зимой.

День статического электричества.

День абрикоса.

День путешествия на воздушном шаре.

Международный день хореографов.

День словесных ботаников.

Степановы труды

Апостол от 70-ти Стефан, первомученик, архидиакон/Фото из открытых источников

Народный праздник Степановы труды в 2022 году отмечается 9 января (дата по старому стилю – 27 декабря). Верующие православной церкви в этот день чтут память первомученика апостола и архидиакона Стефана.

История жизни святого Стефана

Стефан был евреем-эллинистом. Когда на апостолов сошел Святой Дух, христианская Церковь начала увеличивать свои границы. Одной из ее функций стала забота о вдовах, сиротах, бедных. Тогда апостолы предложили избрать из народа 7 человек, посвятить их в диаконы и сделать своими помощниками. Среди этих 7 мужей оказался Стефан. Его назначили архидиаконом, так как он больше всех обладал силой слова и верой. Вскоре все 7 диаконов стали проповедовать.

Стефан начал вести проповеди в Иерусалиме. Умение высказываться и подкреплять свои дела чудесами и знамениями вызвали много негодования у фарисейцев. Стефана схватили и направили в высшее еврейское судилище. Они выставили ложных свидетелей, которые обвинили его в оскорблениях Бога и Моисея.

Члены суда, выслушав очевидцев и самого Стефана, не поверили им и впали в ярость. Святому назначили казнь в виде закидывания камнями. Когда на него обрушился град камней, он вознес молитвы к Господу Богу, и тот принял его душу, тем самым показывая его чистоту перед ним. После смерти Стефана в Иерусалиме начались гонения на христиан.

Традиции и обряды

В этот народный праздник на Руси люди строгали колья и устанавливали их по углам двора. Они верили, что такой обряд поможет уберечь дом и его жителей от злых сил.

Молодые девушки на Степановы труды хоронили свою грусть. Они выливали воду в специально подготовленную для этого чашу и таким образом освобождали свое сердце.

В этот день нанимали для работы пастуха. Для этого собирались всей деревней и обсуждали каждую кандидатуру. Считалось, что пастухи обладают особыми знаниями и могут поладить с лешим. Если пастух может договориться с хозяином леса, значит, стадо будет в целости и сохранности.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя заниматься тяжелой физической работой.

Нельзя брать в долг.

Нельзя злоупотреблять алкоголем.

Народные приметы

Идет снегопад – в лесах будет много ягод и грибов.

Иней покрыл ветки деревьев – примета хорошего урожая зерна.

Если вороны начали гнездиться не на деревьях, а на снегу, то вскоре наступит тепло.

Лошадь фыркает либо на землю ложится – к теплу.

Святой Стефан покровительствует домашней скотине, особенно лошадям. Если в этот день напоить животное водой из ведра, предварительно пустив туда серебряную монетку, то это придаст ему здоровья и кротости в характере.

Именины

В воскресенье, 9 января, именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Тихон, Теодор, Степан, Лука и Антонина.