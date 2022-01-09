Джулия Фокс не стесняется в брюках с экстремально низкой талией

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От Ким до Джулии. Бренд Balenciaga носят все любимые женщины Канье «Йе» Уэста. Это обязательное условие для романа со знаменитостью?

Музыкант Канье «Йе» Уэст и актриса Джулия Фокс продолжают подогревать интерес к своему сенсационному и абсолютно неожиданному роману. Пара только познакомилась, а уже успела провести свидание на отдыхе в Майами и сходить на несколько романических встреч в Нью-Йорке. И хотя Джулия уходит от ответа на прямые расспросы журналистов об этих отношениях и лишь прячет счастливую улыбку, в пользу этого романа говорит и гардероб звездной пары.

На театральное свидание на Бродвее пара пришла с ног до головы в Balenciaga — одном из любимых брендов Канье, который так же носит в формате total looks его бывшая жена Ким Кардашьян. Выбор Джулии для театрального вечера оказался даже чересчур смелым.

Тренд нулевых на брюки с заниженной талией в варианте молодой мамы-актрисы (первенцу Джулии от брака с российским пилотом всего 10 месяцев) выглядит предельно экстремально. Самая пикантная деталь кроя — тесемки, напоминающие «ниточное» нижнее белье.

При таком хайповом выборе «низа» на кожаный верх — плащ в стиле Матрицы — обращаешь внимание в последнюю очередь. Канье наряд возлюбленной всецело одобряет. А, возможно, и сам выбрал для нее этот образ — не случайно в Майами Уэста видели на выходе из бутика Balenciaga с десятком пакетов.

Elle

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