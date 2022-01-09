Джулия Фокс не стесняется в брюках с экстремально низкой талией

Музыкант Канье «Йе» Уэст и актриса Джулия Фокс продолжают подогревать интерес к своему сенсационному и абсолютно неожиданному роману. Пара только познакомилась, а уже успела провести свидание на отдыхе в Майами и сходить на несколько романических встреч в Нью-Йорке. И хотя Джулия уходит от ответа на прямые расспросы журналистов об этих отношениях и лишь прячет счастливую улыбку, в пользу этого романа говорит и гардероб звездной пары.