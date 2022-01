The Weeknd охмурил многодетную Анджелину Джоли, такого «огня» даже с Питтом не было: «Любил правильно, заставил кричать…»

Скрин, Instagram Джоли

Выход нового альбома The Weeknd под названием Dawn FM (тот самый, со «старившимися» музыкантом на обложке) породил очередную мощную волну разговоров об отношениях двух топовых знаменитостей.

Поклонники внимательно вслушались в текст восьмого трека под названием Here We Go… Again, где исполнитель обращается к таинственной возлюбленной и несколько раз произносит: «Моя новая девушка, она кинозвезда», добавляя подробности их сексуальной жизни: «Я любил ее правильно, Заставил ее кричать, как Нив Кэмпбелл».