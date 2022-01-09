The Weeknd охмурил многодетную Анджелину Джоли, такого «огня» даже с Питтом не было: «Любил правильно, заставил кричать…»

Слухи о романе Джоли и The Weeknd, скриншот: Telegram

Тем не менее ни 31-летняя The Weeknd, ни 46-летняя Джоли ни разу не комментировали свои отношения.

Буквально на днях The Weeknd намекнул, что Селена Гомес использовала его, чтобы вызвать ревность у Бибера, но в итоге после секса влюбилась. Абель оказался тем еще хайпожором.

Свиданка на яхте у него была как раз с Селеной, а новая девушка-кинозвезда, очевидно – Анджелина, на ужинах с которой музыканта неоднократно ловили. Похоже, он отомстил еще и Белле Хадид. В тексте есть фраза: «Бросила ради кого-то более знаменитого, а теперь встречаешься с безликим, который будет вешать твои фото в рамочку». Топ-модель сейчас встречается с арт-директором, которого действительно сложно опознать в толпе.

Ранее сообщали, королева пластики Настя Покрещук захотела стать Малефисентой, но украинцы не оценили «новую» Анджелину Джоли: «Черноротик».

Как сообщал Знай.ua, дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта окончательно попрощалась с привычками мальчиков и подалась в танцовщицы.

Знай.ua писал, жена Уилла Смитта полностью облысела, полосы на голове напоминают шрамы.

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