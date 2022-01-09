The Weeknd охмурил многодетную Анджелину Джоли, такого «огня» даже с Питтом не было: «Любил правильно, заставил кричать…»
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В сети появилась неожиданная информация о новой «влюбленной» парочке. Еще осенью 2021 года американские журналисты обсуждали потенциальный роман Анджелины Джоли и музыканта The Weeknd.
Парочку несколько раз видели вместе за романтическими ужинами, после чего оскароносная актриса с детьми появилась на концерте популярного исполнителя. Но, казалось бы, сколько месяцев с тех пор утекло.