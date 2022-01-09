The Weeknd охмурил многодетную Анджелину Джоли, такого «огня» даже с Питтом не было: «Любил правильно, заставил кричать…»

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В сети появилась неожиданная информация о новой «влюбленной» парочке. Еще осенью 2021 года американские журналисты обсуждали потенциальный роман Анджелины Джоли и музыканта The Weeknd.

Парочку несколько раз видели вместе за романтическими ужинами, после чего оскароносная актриса с детьми появилась на концерте популярного исполнителя. Но, казалось бы, сколько месяцев с тех пор утекло.

Скрин, Instagram Джоли

Скрин, Instagram Джоли

Выход нового альбома The Weeknd под названием Dawn FM (тот самый, со «старившимися» музыкантом на обложке) породил очередную мощную волну разговоров об отношениях двух топовых знаменитостей.

Поклонники внимательно вслушались в текст восьмого трека под названием Here We Go… Again, где исполнитель обращается к таинственной возлюбленной и несколько раз произносит: «Моя новая девушка, она кинозвезда», добавляя подробности их сексуальной жизни: «Я любил ее правильно, Заставил ее кричать, как Нив Кэмпбелл».

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Слухи о романе Джоли и The Weeknd, скриншот: Telegram

Слухи о романе Джоли и The Weeknd, скриншот: Telegram

Слухи о романе Джоли и The Weeknd, скриншот: Telegram

Слухи о романе Джоли и The Weeknd, скриншот: Telegram

Слухи о романе Джоли и The Weeknd, скриншот: Telegram

Слухи о романе Джоли и The Weeknd, скриншот: Telegram

Тем не менее ни 31-летняя The Weeknd, ни 46-летняя Джоли ни разу не комментировали свои отношения.

Буквально на днях The Weeknd намекнул, что Селена Гомес использовала его, чтобы вызвать ревность у Бибера, но в итоге после секса влюбилась. Абель оказался тем еще хайпожором.

Свиданка на яхте у него была как раз с Селеной, а новая девушка-кинозвезда, очевидно – Анджелина, на ужинах с которой музыканта неоднократно ловили. Похоже, он отомстил еще и Белле Хадид. В тексте есть фраза: «Бросила ради кого-то более знаменитого, а теперь встречаешься с безликим, который будет вешать твои фото в рамочку». Топ-модель сейчас встречается с арт-директором, которого действительно сложно опознать в толпе.

Ранее сообщали, королева пластики Настя Покрещук захотела стать Малефисентой, но украинцы не оценили «новую» Анджелину Джоли: «Черноротик».

Как сообщал Знай.ua, дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта окончательно попрощалась с привычками мальчиков и подалась в танцовщицы.

Знай.ua писал, жена Уилла Смитта полностью облысела, полосы на голове напоминают шрамы.

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