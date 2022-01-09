Телескоп James Webb развернул в космосе огромное золотое зеркало

Первые данные, полученные телескопом, начнут поступать на Землю уже менее чем через шесть месяцев.

На крупнейшей в мире космической обсерватории — телескопеJames Webb — завершили развертывание позолоченного зеркала, размером в 6,5 м, сообщает NASA.





«Совместными усилиями с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством миссияJames Webbбудет исследовать каждую фазу космической истории – от нашей Солнечной системы до самых отдаленных галактик Вселенной, которые можно наблюдать», — говорится в сообщении.

Перед запуском два крыла основного зеркалаJames Webb были сложены, чтобы они поместились в носовой конус ракеты Arianespace Ariane 5.

После более чем недели развертывания других важных космических кораблей командаJames Webb начала дистанционно развертывать шестиугольные сегменты основного зеркала, крупнейшего изо всех запущенных в космос. К слову, они сделаны из бериллия, покрытого чистым золотом и тонким слоем стекла.

«Космический телескопJames Webb – это беспрецедентная миссия, которая состоит в том, чтобы увидеть свет галактик и открыть тайны нашей Вселенной», — заявил руководитель NASA Билл Нельсон.

Теперь команда телескопа готовится к настройке каждого из сегментов зеркала. Первые данные, полученные телескопом, начнут поступать на Землю уже менее чем через шесть месяцев.

James Webb– беспрецедентный по своим масштабам проект, на который потратили астрономические 10 млрд долларов и десятки лет разработок. Над проектом работало 17 стран во главе с NASA, а также значительные взносы делали Европейское и Канадское космические агентства. С его помощью астрономы будут исследовать планеты, находящиеся вне Солнечной системы (экзопланеты).

Напомним,телескоп James Webb был запущенс космодрома Куру во Французской Гвиане. Позже его движение запечатлели с Земли.