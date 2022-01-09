Диетологи назвали способ, как ускорить обмен веществ

Диетологи составили список простых рекомендаций для людей, желающих ускорить свой обмен веществ.

Прежде всего, эксперты издания рекомендуют употреблять больше жидкости. Так, полтора литра воды в день (как минимум шесть чашек) способствуют сжиганию дополнительных 17,4 тысячи килокалорий в год. Кроме того, метаболизм ускоряет травяной чай, а также продукты с высоким содержанием воды: огурцы, грейпфруты, арбузы и цукини.

Диетологи советуют употреблять больше клетчатки, содержащейся в яблоках, брокколи, зеленом горошке, грушах, малине и репе. Значительно ускорить метаболизм также позволит всего одна чайная ложка горчицы.

Помимо этого, эксперты рекомендуют заниматься интенсивными физическими упражнениями в течение двух с половиной минут, чаще смеяться и поддерживать температуру в спальне на уровне 19 градусов по Цельсию.

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