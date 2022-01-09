Как приватизировать недвижимость в Украине — правила и список необходимых документов

Как украинцам приватизировать свое жилье и какие документы нужно предоставить для этого.

Об этом пишет «Апостроф».

Квартиры или дома передаются нанимателю и членам его семьи (постоянно проживают вместе с нанимателем или за которыми сохраняется право на жилье) бесплатно в случае, если общая площадь подлежит приватизации, имеет 21 квадратный метр общей площади на нанимателя, а также каждого члена его семьи и дополнительно десять квадратных метров на семью.

В случае меньшей площади, которую имеет право получить семья нанимателя бесплатно, ему и членам его семьи выдаются жилые чеки на сумму размера недостаточной площади и восстановительной стоимости одного кв. м.

В случае большей площади, которую имеет право получить семья нанимателя бесплатно, он доплачивает ценными бумагами, полученными для приватизации государственных предприятий или земли, или деньгами. Размер доплаты определяется произведением размера избыточной общей площади на стоимость одного кв. м.

Каждый украинец имеет право на приватизацию занимаемого им жилья бесплатно в пределах номинальной стоимости жилого чека или с частичной доплатой единоразово.

В общежитии приватизировать жилье можно в общую совместную или частичную собственность по письменному согласию всех постоянно проживающих там совершеннолетних членов семьи, а также за которыми сохраняется право на жилье.

Бесплатная передача в собственность украинца занимаемого им жилья

Независимо от размера общей площади бесплатно передается в собственность гражданина Украины занимаемой им:

однокомнатная квартира;

квартира или дом, полученные в случае сноса или отселения всех семей из домов или их частей, принадлежащих им на праве собственности, если бывшие владельцы не получили за них денежную компенсацию;

квартира или дом, где проживает человек со льготой по Закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»;

где проживает человек со льготой по Закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»; квартира или дом, где проживает человек , удостоенный звания Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда или награжденная орденом Славы трех степеней, ветеран Второй мировой войны, воин-интернационалист, лицо с инвалидностью I и II групп, лицо с инвалидностью с детства, ветеран труда, проработавшего не менее 25 лет (если женщина) или 30 лет (если мужчина); ветеран Вооруженных Сил и репрессированные лица, реабилитированные в соответствии с Законом Украины «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов»;

квартира или дом, где проживает семья погибших при исполнении государственных и общественных обязанностей или на производстве;

где проживает семья погибших при исполнении государственных и общественных обязанностей или на производстве; квартира или дом, где проживает военнослужащий со льготой по Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»;

где проживает военнослужащий со льготой по Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»; квартира или дом , где проживает многодетная семья, имеющая от трех несовершеннолетних детей.

Документы для приватизации жилья

Чтобы приватизировать жилье, нужно иметь следующие документы:

Заявление о приватизации;

Копия документа, удостоверяющего личность;

Технический паспорт на квартиру или дом или жилое помещение в общежитии;

Справка о составе семьи и занимаемых помещениях;

Копия ордера о предоставлении жилой площади или копия договора найма жилого помещения в общежитии;

Документ, подтверждающий неиспользование жилищных чеков для приватизации государственного жилищного фонда или справка из предыдущих мест жительства, начиная с 1992 года, о неиспользовании права на приватизацию государственного жилищного фонда;

Копия документа, подтверждающего право на льготные условия приватизации;

Заявление о согласии отсутствующих членов семьи работодателя на приватизацию.

Напомним, с 1 января 2022 года в Украине повысится налог на недвижимость из-за увеличения минимальной заработной платы.