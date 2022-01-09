Модель ослепла из-за чернил для глаз

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Татуировщик Сара Саббат, 26 лет, из Техаса, США, имеет сотни татуировок на теле, в том числе склеральные чернила, но утверждает, что ей нравится идти под иглу для дизайна лица.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Сара Саббат, 26 лет, @sarahsabbath, художник-татуировщик и модель, имеет разноцветные чернила на лице, туловище, руках, ногах, ягодицах и даже глазах — ей нравится творческий выход.

Кроме того, у нее были татуировки на лице, скарификация, ринопластика, кожный и носовой пирсинг.

Жительница Техаса ранее призналась, что у нее были осложнения из-за татуажа склеры, когда пигмент вводится под верхний слой глаза.

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Экстремальная процедура опасна и может привести к полной потере зрения.

Сара Саббат

Сара Саббат

Она сказала: «Когда мне сделали коррекцию зрения, парень не налил в нее достаточного количества солевого раствора. Было слишком много чернил и недостаточно водного раствора, поэтому я ослепла от своих татуировок на глазах. Мне было очень трудно что-либо делать – я не могла смотреть телевизор, мне не нравилось находиться среди яркого света и мне не нравилось находиться на улице. Я очень, очень расстроилась из-за этого».

Но это не оттолкнуло ее, и у нее были дальнейшие модификации и татуировки, в том числе на лице.

В интервью Сара сказала: «Я люблю искусство. Я очень экспрессивная и напористая. Меня привлекает разное, поэтому татуировки на лице меня очень заинтересовали. Я не волнуюсь, я зарабатываю на жизнь татуировкой. Моя внешность действительно привлекает людей. Кто-то говорит, что это круто, а кто-то говорит, что они этого не понимают».

Сара Саббат

Сара Саббат

И ей тоже нравится процесс нанесения тату на лицо.

Сара добавила: «Они больше болят в определенных областях, но по большей части для меня они приятны».

Напомним, что парень изуродовал себя ради того, чтобы его лицо стало похожим на настольную игру.

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