Модель ослепла из-за чернил для глаз

Татуировщик Сара Саббат, 26 лет, из Техаса, США, имеет сотни татуировок на теле, в том числе склеральные чернила, но утверждает, что ей нравится идти под иглу для дизайна лица.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Сара Саббат, 26 лет, @sarahsabbath, художник-татуировщик и модель, имеет разноцветные чернила на лице, туловище, руках, ногах, ягодицах и даже глазах — ей нравится творческий выход.

Кроме того, у нее были татуировки на лице, скарификация, ринопластика, кожный и носовой пирсинг.

Жительница Техаса ранее призналась, что у нее были осложнения из-за татуажа склеры, когда пигмент вводится под верхний слой глаза.