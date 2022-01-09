NYT публікує нову карту розміщення військ РФ на кордоні з Україною / Фото

The New York Times створило карту концентрації російських військ біля українських кордонів за даними офіційних джерел в Україні і на Заході, супутникових знімків і аналізу незалежних військових експертів.

Источник: www.blackseanews.net





Фото: NYT

Публікація карти NYT датована сьомим січня, пише Центр журналістських розслідувань.

На кордонах України РФ зконцентрувала близько 100 тис. військових, а також значну кількість озброєння і техніки – артилерію, бойові машини, танки, авіацію та інше, пише видання з відсилкою на дані розвідки.

Зазначається, що ця кількість військ шляхом швидкого перекидання може бути збільшена до 175 тисяч.

Фото: NYT

Окремою загрозою автори NYT вважають угруповання військ на північ від українського кордону, в районі Єльні Смоленської області та Почепу і Клинців Брянської області, звідки РФ може швидко завдати удару в напрямку Києва. Наступ на цьому напрямку видання називає найгіршим сценарієм.

Також NYT зазначає, що на схід від українського кордону РФ зібрала понад 30 тисяч військових. На карті видання вказані два райони концентрації військ – Ростов-на-Дону і пос. Персіанівський поблизу Новочеркаська. Вказується, що РФ посилила п’ятьма батальйонно-тактичними групами своє угруповання на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

Фото: NYT

Третя концентрація військ РФ розташована на північний схід від українського кордону, на полігоні Погоново та біля селищ Богучар і Солоти.

Видання вважає, що РФ вибудувала достатню військову архітектуру для нового військового вторгнення в Україну.