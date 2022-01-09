Уникальный родстер Chevrolet Corvette 1957 года продают за два миллиона долларов — фото

На аукционе за 2 млн долларов выставили перламутрово-белый родстер Chevrolet Corvette, который был выпущен в 1957 году в единственном экземпляре. Авто уникально еще тем, что оно первое примерило обозначение Super Sport (SS), свидетельствующее про супермощность и скорость марки.

Об этом сообщает «За рулем».

Раритетная машина использовалась, чтобы продемонстрировать на то время новую технологию впрыска топлива Rochester Ramjet, развивая 293 лошадиные силы. В Chevrolet установили 4,6-литровый двигатель V8.

Помимо перламутрового окраса, на автомобиль добавили синюю полосу, как символ гоночных авто этой марки, заменив складную крышу двумя ветровыми колпаками в аэрокосмическом стиле.

Американское авто продали партнеру Chevrolet в Мичигане Шерли Уилси, после чего переходил из одного дилерского центра в другой. На этом приключения родстера не закончились, в 60-х годах его продали частному лицу, а потом разбили его в результате аварии, участвую в уличных гонках на нем. Его восстановили в 1997 году.

Сейчас Chevrolet Corvette выставили на аукционе Mecum с пробегом 7 тысяч км.

Фото: uzr.com.ua

Фото: uzr.com.ua

Фото: uzr.com.ua

Фото: uzr.com.ua

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