ЕС готов помочь Казахстану урегулировать кризис

В Евросоюзе призвали уважать фундаментальные права граждан Казахстана и суверенитет страны.

Евросоюз готов помочь Казахстану в урегулировании кризиса. Об этом в субботу, 8 января, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщается на сайте Европейской службы внешних действий.





«Мы готовы оказать помощь в поиске мирного разрешения кризиса», — говорится в заявлении Борреля.

«Военная поддержка извне должна осуществляться с уважением суверенитета и независимости Казахстана и фундаментальных прав его граждан», — добавил глава внешнеполитической службы ЕС.

Он также призвал страны, которые в рамках ОДКБ направили в Казахстан свой военный контингент, уважать суверенитет этой страны.

Ранее сообщалось, чтоГермания прекратила поставки оружия в Казахстан из-заразрешения президента Касыма-Жомарта Токаева открывать по протестующим огонь на поражение без предупреждения.

Очевидец рассказал о расстрелах в Алматы