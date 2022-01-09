Дэниел Редклифф из «Гарри Поттера» заставил Руперта Грина краснеть на съемочной площадке

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Недавно мир увидел новый эпизод с любимыми героями «Гарри Поттера», который сняли в честь 20-летия выхода первого фильма. Пока слухи об актерах не затихают ни на день, поэтому фанаты в ТікТок решили вспомнить как проходили съемки одного из фильмов.

Поклонники вспомнили, как снималась часть «Гарри Поттер и принц-полукровка», в частности сцену с поцелуем Рона, которого играет Руперт Грин и Лаванды Браун. Дэниел Рэдклифф, исполняющий главную роль решил пошутить и испортить кадр, чтобы его снова переснимали.

Дэниел Рэдклифф испортил сцену коллегам, скриншот

Дэниел Рэдклифф испортил сцену коллегам, скриншот

Актер прямо посреди поцелуя выкрикнул «Сut», что значит «вырезать». Дэниэл Рэдклифф решил намеренно испортить коллегам сцену, чтобы они были вынуждены переснимать ее и снова целоваться.

Дэниел Рэдклифф испортил сцену коллегам, скриншот

Дэниел Рэдклифф испортил сцену коллегам, скриншот

Это очень позабавило актера да и других его коллег по съемочной площадке, однако это мешало рабочему процессу, поэтому его попросили так больше не делать.

Дэниел Рэдклифф испортил сцену коллегам, скриншот

Дэниел Рэдклифф испортил сцену коллегам, скриншот

«Дэниел, не делай так больше», — попросили коллеги главного героя «Гарри Поттера».

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