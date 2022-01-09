Дэниел Редклифф из «Гарри Поттера» заставил Руперта Грина краснеть на съемочной площадке

Недавно мир увидел новый эпизод с любимыми героями «Гарри Поттера», который сняли в честь 20-летия выхода первого фильма. Пока слухи об актерах не затихают ни на день, поэтому фанаты в ТікТок решили вспомнить как проходили съемки одного из фильмов.

Поклонники вспомнили, как снималась часть «Гарри Поттер и принц-полукровка», в частности сцену с поцелуем Рона, которого играет Руперт Грин и Лаванды Браун. Дэниел Рэдклифф, исполняющий главную роль решил пошутить и испортить кадр, чтобы его снова переснимали.