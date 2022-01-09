Усик устроил драку в Буковеле – и сдался через 10 секунд. ВИДЕО

Такого поединка в исполнении знаменитого украинского боксера мир еще не видел.

Источник: uainfo.org

Александру Усику, в сентябре одолевшему Энтони Джошуа, по-видимому, уже неинтересно биться с людьми. Как пишет «Сегодня», на горнолыжном курорте Буковель, куда на днях приехал украинский обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, состоялось небывалое противостояние – Александр Усик против снеговой пушки, информирует UAINFO.org.





«Стихия против стихии» – так описал беспрецедентную драку у себя в сториз Александр.

Устройство для производства искусственного снега со страшной силой выдувало белую массу, а Усик вслепую шел навстречу этому безумному снеговому потоку, размахивая кулаками.

Победила снеговая пушка, которая смела боксера аккурат за 10 секунд.