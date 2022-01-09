В центре Киева женщина отличилась героической парковкой — видео

В центре Киева неравнодушные граждане сняли на видео наглую “героиню парковки”, которая отличилась, поставив автомобиль на зебре. Таким образом она одновременно перекрыла и пешеходный переход и тротуар.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал “Киев оперативный”.

Барышня поставила белый Mercedes на перекрестке Кирилловской и Петропавловской улиц и вела себя как ни в чем не бывало.

Производя съемку оператор попросил ее передать привет видеохостингу YouTube и помахать ручкой.

Ранее в Деснянском районе столицы, после празднования Нового года, местные жители решили наказать очередного «героя парковки», выгрузив мусор из бака на капот машины.

Также мы сообщали, что в Киеве в новогоднюю ночь очередной «герой парковки» получил неприятный сюрприз. Ему побили стекла в машине.