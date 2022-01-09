Нет, не показалось: 61-летний инженер в юбке и на каблуках решил сломать стереотипы — лучшие образы

Американский инженер-робототехник Марк Брайан, который перебрался из Германии в США, в свои 61 год является главным тренером местной футбольной команды, ездит на Porsche 911 1967 года и воспитывает в счастливом браке с женой троих детей. Однако известность мужчине принесла не спокойная жизнь примерного семьянина, а его необычное увлечение.
Марк прославился после того, как завел страницу в соцсети Instagram, где предстал солидным мужчиной, до пояса облаченным в традиционные рубашки или пиджаки, а ниже – в мини-юбки, юбки-карандаши и туфли на каблуках.
Марк Брайан, фото: Instagram
По мнению Брайана, в одежде нет пола, и он наряжается так, потому что может, и для того, чтобы отличаться от других.
Марк Брайан, фото: Instagram
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Впервые женскую одежду Брайан примерил на себя еще в колледже. Его девушка решила поставить такое условие парню в обмен на танец. Эта затея так понравилась Марку, что в дальнейшем он начал носить юбки и туфли просто потому, что ему это «зашло».
Марк Брайан, фото: Instagram
Брайан идентифицирует себя как гетеросексуальный мужчина и твердо уверен, что его выбор одежды не имеет ничего общего с ориентацией. По его словам, юбки и каблуки просто дают ему больше творческих возможностей, подчеркнув, что предпочитает юбки платьям.
Марк Брайан, фото: Instagram
«Платья не позволяют мне смешивать пол. Я предпочитаю мужской образ выше талии и негендерный образ – ниже. Все дело в одежде, не имеющей пола», – подчеркнул модник.
Ему нравится выбор расцветок, которые он, нося эти вещи, может привнести в свой образ: «Мужские брюки обычно бывают только нескольких цветов: черный, серый, темно-синий и коричневый, и никаких брюк с принтами. С юбками вы можете добавить красный, зеленый, более яркий синий цвет, цветочные или животные принты. То же самое и с обувью».
Марк признался, что когда он надевает юбки и туфли, его ощущения ничем не отличаются от того, когда он носит брюки, а на каблуках и вовсе чувствует себя выше и увереннее. Кстати, самая любимая высота последних для Марка – 5 дюймов (12,7 см).
Марк Брайан, фото: Instagram
Поскольку Брайан в таком виде часто появляется в офисе, поначалу ему пришлось столкнуться с непониманием и осуждающими взглядами. Однако, уверен он, юбки и каблуки помогли ему преодолеть шепот за спиной.
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