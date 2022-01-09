Нет, не показалось: 61-летний инженер в юбке и на каблуках решил сломать стереотипы — лучшие образы

Американский инженер-робототехник Марк Брайан, который перебрался из Германии в США, в свои 61 год является главным тренером местной футбольной команды, ездит на Porsche 911 1967 года и воспитывает в счастливом браке с женой троих детей. Однако известность мужчине принесла не спокойная жизнь примерного семьянина, а его необычное увлечение.

Марк прославился после того, как завел страницу в соцсети Instagram, где предстал солидным мужчиной, до пояса облаченным в традиционные рубашки или пиджаки, а ниже – в мини-юбки, юбки-карандаши и туфли на каблуках.