Германия исключила Украину из списка стран повышенного риска в связи с ситуацией с COVID-19

Украина находилась в этом перечне с 10 октября 2021 года. Въезжать в страну разрешалось в случае острой необходимости или при наличии сертификата о полном курсе вакцинации против коронавируса. Перед прибытием в страну нужно было регистрироваться на специальном сайте и иметь при себе подтверждение регистрации.

Источник: gordonua.com

Люди, которые могли въехать в страну, но не имели документов о полном курсе вакцинации, должны были пройти 10-дневный карантин. Из него можно было выйти не ранее пяти дней после въезда по результатам негативного теста.

С 9 января эти правила применяться не будут. Украинцы старше 6 лет, при въезде должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус или сертификат о полном курсе вакцинации или справку о недавнем выздоровлении.

В то же время привитые бустерной дозой могут посещать кафе, бары и рестораны без ограничений, а привитые двумя дозами или недавно переболевшие коронавирусом должны будут предъявить негативный результат теста.