Ученые выяснили, как повысить защиту от Омикрона

Ученые из отдела вирусов и иммунитета Института Пастера исследовали, почему Омикрон заразнее других штаммов коронавируса и как долго длится эффективность бустерной дозы вакцины.

Как передает Укринформ, работа изложена в журнале Nature.

Источник: www.ukrinform.ru

Ученые протестировали 9 моноклональных антител, использующихся в клинической практике против COVID-19 или находящихся в доклинической разработке.

В итоге, они выяснили:

6 антител потеряли всю противовирусную активность, остальные три были в 3 – 80 раз менее эффективны против Омикрона по сравнению со штаммом Дельта.

Антитела Бамланивимб/Этесевимаб (комбинация, разработанная Lilly), Касиривимаб/Імдевимаб (комбинация, разработанная Roche и известна как Ronapreve) и Регданвимаб (разработана Celtrion) не оказывали противовирусного действия на Омикрон вообще.

Комбинация Тиксагевимаб/Цилгавимаб (разработанная компанией AstraZeneca под названием «Эвушелд») была в 80 раз менее эффективна против Омикрона, чем против Дельты.

Ученые заметили, что кровь переболевших COVID-19 пациентов (собрана в течение 12 месяцев после появления симптомов) и кровь вакцинированных Pfizer или AstraZeneca (взятая через 5 месяцев после иммунизации) едва нейтрализовала вариант Омикрон.

Но сыворотки людей, получивших бустерную дозу Pfizer, оставались эффективными против Омикрона даже через месяц после вакцинации.

Однако для нейтрализации Омикрона требовалось от 5 до 31 раза больше антител по сравнению с Дельтой в анализах клеточных культур. Эти результаты помогают пролить свет на постоянную эффективность вакцин в защите от тяжелых форм заболевания.

«Мы продемонстрировали, что этот вариант (Омикрон – ред) приобрел значительную устойчивость к антителам. Большинство терапевтических моноклональных антител, доступных сейчас против SARS-CoV-2, неактивны», – цитирует 24 канал одного из авторов исследования Оливье Шварца.

Исследование показывает, что вариант Омикрон снижает эффективность вакцин и моноклональных антител, но результаты помогают пролить свет на постоянную эффективность вакцин в защите от тяжелых форм заболевания.