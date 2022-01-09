Ученые выяснили, как повысить защиту от Омикрона

Как передает Укринформ, работа изложена в журнале Nature.
Источник: www.ukrinform.ru
Ученые протестировали 9 моноклональных антител, использующихся в клинической практике против COVID-19 или находящихся в доклинической разработке.
В итоге, они выяснили:
- 6 антител потеряли всю противовирусную активность, остальные три были в 3 – 80 раз менее эффективны против Омикрона по сравнению со штаммом Дельта.
- Антитела Бамланивимб/Этесевимаб (комбинация, разработанная Lilly), Касиривимаб/Імдевимаб (комбинация, разработанная Roche и известна как Ronapreve) и Регданвимаб (разработана Celtrion) не оказывали противовирусного действия на Омикрон вообще.
- Комбинация Тиксагевимаб/Цилгавимаб (разработанная компанией AstraZeneca под названием «Эвушелд») была в 80 раз менее эффективна против Омикрона, чем против Дельты.
Ученые заметили, что кровь переболевших COVID-19 пациентов (собрана в течение 12 месяцев после появления симптомов) и кровь вакцинированных Pfizer или AstraZeneca (взятая через 5 месяцев после иммунизации) едва нейтрализовала вариант Омикрон.
Но сыворотки людей, получивших бустерную дозу Pfizer, оставались эффективными против Омикрона даже через месяц после вакцинации.
Однако для нейтрализации Омикрона требовалось от 5 до 31 раза больше антител по сравнению с Дельтой в анализах клеточных культур. Эти результаты помогают пролить свет на постоянную эффективность вакцин в защите от тяжелых форм заболевания.
«Мы продемонстрировали, что этот вариант (Омикрон – ред) приобрел значительную устойчивость к антителам. Большинство терапевтических моноклональных антител, доступных сейчас против SARS-CoV-2, неактивны», – цитирует 24 канал одного из авторов исследования Оливье Шварца.
Исследование показывает, что вариант Омикрон снижает эффективность вакцин и моноклональных антител, но результаты помогают пролить свет на постоянную эффективность вакцин в защите от тяжелых форм заболевания.