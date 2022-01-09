Какой праздник сегодня 9 января 2022 — что нельзя делать и приметы

9 января православные христиане и греко-католики почитают память первомученика и архидиакона Стефана (Степана), который проповедовал, подкрепляя истинность своих слов знамениями и чудесами.

“Апостроф” рассказывает, какие традиции связаны с этим днем и чего нельзя делать.

Святой апостол первомученик и архидиакон Стефан был старшим среди семи диаконов, поставленных самими апостолами, поэтому его называют архидиаконом. Он был христианским первомучеником и пострадал за Христа в возрасте около 30 лет. По выражению Астерия, это был «начаток мучеников, учитель страданий за Христа, основание доброго исповедания, ибо прежде Стефана никто не изливал крови своей за Евангелие».

Народные традиции

В день Степана, 9 января, незамужние девушки могут попытаться посмотреть в будущее и погадать на замужество. Для этого необходимо рассыпать любые семена на столе и попарно их пересчитать. Если выпадает четное количество, значит, в этом году, возможно, удастся найти себе пару. Если осталось одно семя, значит, замуж девушка выйдет нескоро.

Именно 9 января чествовали пастухов. С ними заключали договор о найме, отправлялись к ним в гости с угощениями. Если считали, что пастух обладает колдовским даром, то пытались с ним подружиться, чтобы в сезон выпаса он сохранял скот.

Приметы

если на деревьях видно иней – ждите обильного урожая хлебных культур;

мороз и солнце за окном предвещают урожайный год.

Что нельзя делать 9 января

отказывать нуждающимся;

брать деньги в долг;

работать;

злоупотреблять алкоголем.

Ранее «Апостроф» публиковал православный календарь на январь 2022 года.