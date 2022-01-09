Тест-драйв Range Rover Sport 2022 модельного года

Определенно в Range Rover Sport есть что-то бунтарское.

Источник: avtodream.org

Он как шкодливый отпрыск королевских кровей — молод, горяч, вспыльчив, элегантен, красив и непослушен одновременно. И, конечно же, желанен. Эдакий завсегдатай светских раутов и VIP парковочных мест, который в любой момент готов сорваться на встречу приключениям или плюхнуться в грязную лужу, невзирая на статус и деловой костюм.

В ходе очередного тест-драйва портал оценил все преимущества и недостатки английского сорвиголовы. И надо сказать, что для дружбы с рядовым, если так вообще можно выразиться, Range Rover кто-то предпочел бы стильный деловой костюм. Но я раскатывать на «Спорте» стал только бы в спортивной клетчатой «толстовке» и трико, как те персонажи в последнем фильме Гая Ричи.

А его подрезанная крыша, уверенный внешний вид, грубый пластик по низу и прищур светодиодных фар подчеркивали бы мой стиль. Кстати, последние справляются со своей функцией, сгонять засыпающих в левом ряду бомбил, отменно. Ну а уж и вдаль, и вблизи светят и вовсе достойно уплаченных за машину миллионов.

Впрочем, не одними фарами роскошен внедорожник. В ходе обновления, ему достались свежие бамперы, юбка и молдинги. Да и скрытые технологии чего-то да стоят.

Например, минус 400 килограммов в весе, в виду внедрения крылатого металла в конструкции кузова, это не только улучшенная динамика, но и мощная сопротивляемость кузова на кручение — 23 000 Нм/градус — для внедорожника это отличный показатель, сравнимый с показателями бизнес-седанов и спортивных машин. Пуля, не иначе!

Собственно, все эти улучшения отразились и на его управляемости, за которую снова не жаль отдать уйму заработанных кровью и потом. От езды за рулем Range Rover Sport действительно получаешь удовольствие. Здесь нет вальяжности, опозданий…

Но есть точность и послушание, и никаких кренов на любых скоростях, за что спасибо системе Dynamic Response, оптимизирующей характеристики подвески при помощи датчиков и гидравлики.

Благодаря всему этому покладистость не идет в разрез с возможностями 360-сильного двигателя в модификации HSE Dynamic, способного разогнать большой внедорожник до «сотни» за каких-то шесть с небольшим секунд.

В столь приятной компании хочется раскатывать где-нибудь по средиземноморским серпантинам, чем простаивать в столичных пробках (хотя и это делать в роскошном убранстве внедорожника приятно).

И, конечно же, без ладно настроенной подвески вряд ли бы удалось снять столько сливок с внедорожника по всем направлениям — будь то асфальт или бездорожье. Range Rover Sport не едет, а плывет, когда от него требуется комфорт.

Но и потешить гоночные амбиции владельца также не прочь. Тем более, что наступать на педаль газа, когда тебя утапливает в профилированное кожаное кресло, а уровень адреналина резко подскакивает — одно сплошное удовольствие.

И, конечно же, без ладно настроенной подвески вряд ли бы удалось снять столько сливок с внедорожника по всем направлениям — будь то асфальт или бездорожье. Range Rover Sport не едет, а плывет, когда от него требуется комфорт.

Но и потешить гоночные амбиции владельца также не прочь. Тем более, что наступать на педаль газа, когда тебя утапливает в профилированное кожаное кресло, а уровень адреналина резко подскакивает — одно сплошное удовольствие.

При этом от соблазна выкатится на реальное бездорожье тоже довольно сложно отказаться. Внедорожник оснащен полноценной раздаткой с понижением 2,93. В общем, можно падать лицом и в грязь, и в сугробы, потому как в копилке внедорожных «плюшек» у этого «британца» внушительный дорожный просвет — от 213 мм до 330 мм в самом верхнем положении.

При этом глубина преодолеваемого брода составляет 880 мм. В общем, главное здесь, чтобы резина не подвела. Ну и, как говорится, самому не сплошать…

Впрочем, как водится, не все бывает гладко в «датском», а в нашем случае, английском королевстве. Нет, я сейчас не о новой диодной подсветке интерьера и иллюминации в двойных солнцезащитных козырьках, обернутых в алькантару. Тут, как и во всем интерьере — все эстетично, добротно и показательно.

Однако рапорты производителя о том, что все это дорогущее нагромождение ЖК-дисплеев работает идеально — не всегда соответствует действительности. Да, отклик и быстродействие системы не вызывает вопросов. Но экраны все также продолжают эпизодически глючить, а на холоде и вовсе перестают включаться.

Кстати, подогрев кресел теперь не нужно искать в меню, он удобно включается одним нажатием на «тачевую» клавишу. А «дворники» лобового стекла больше не прячутся за кромкой капота во время стоянки, отныне они попросту зависают над ней, так что о проблемах налипшего на щетки снега можно забыть.

А вот многие электронные помощники, включающиеся автоматически при каждом запуске двигателя, приходится отключать в виду их, пусть и эпизодически, но нервозной работы. Впрочем, несмотря на все это, Range Rover Sport остается вожделенным приобретением многих британофилов и поклонников люксовых «проходимцев».

Он действительно имеет вес и статус в среде себе подобных. А добавляет ему очков его действительная, а не мнимая универсальность, в которой он одинаково хорош и в асфальтовых дисциплинах, и в отсутствии дорог.