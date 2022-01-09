Женщина хочет родить 10-го ребенка одинокому мужчине

Лаура Маккарти, 33 года, из Хаддерсфилда, у нее четверо собственных детей, и она родила еще пятерых детей, чтобы помочь парам, которые не могут зачать ребенка.
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Суррогатная мама рассказала о своей радости помогать парам, которые не могут зачать ребенка.
33-летняя Лаура Маккарти имеет четверых собственных детей и родила еще детей, чтобы помочь супружеским парам.
У нее родился первый суррогатный ребенок, девочка, 11 лет назад, а всего восемь месяцев назад она родила суррогатных близнецов для другой семьи.
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Каждая из этих суррогатных беременностей наступила в результате ЭКО, когда яйцеклетка и сперма потенциальных родителей были помещены в матку Лауры.