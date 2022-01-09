Женщина хочет родить 10-го ребенка одинокому мужчине

Лаура Маккарти, 33 года, из Хаддерсфилда, у нее четверо собственных детей, и она родила еще пятерых детей, чтобы помочь парам, которые не могут зачать ребенка.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Суррогатная мама рассказала о своей радости помогать парам, которые не могут зачать ребенка.

33-летняя Лаура Маккарти имеет четверых собственных детей и родила еще детей, чтобы помочь супружеским парам.

У нее родился первый суррогатный ребенок, девочка, 11 лет назад, а всего восемь месяцев назад она родила суррогатных близнецов для другой семьи.