Женщина хочет родить 10-го ребенка одинокому мужчине

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Лаура Маккарти, 33 года, из Хаддерсфилда, у нее четверо собственных детей, и она родила еще пятерых детей, чтобы помочь парам, которые не могут зачать ребенка.

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Суррогатная мама рассказала о своей радости помогать парам, которые не могут зачать ребенка.

33-летняя Лаура Маккарти имеет четверых собственных детей и родила еще детей, чтобы помочь супружеским парам.

У нее родился первый суррогатный ребенок, девочка, 11 лет назад, а всего восемь месяцев назад она родила суррогатных близнецов для другой семьи.

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Каждая из этих суррогатных беременностей наступила в результате ЭКО, когда яйцеклетка и сперма потенциальных родителей были помещены в матку Лауры.

Лаура Маккарти

Лаура Маккарти

Это означает, что генетически ни один из младенцев не принадлежит ей.

Суррогатная мать из Хаддерсфилда рассказала: «Мне нравится быть мамой, это лучшая работа в мире. Мне нравится, что я могу помочь кому-то осуществить свою мечту стать родителем».

Она также говорит, что хочет «положить конец неправильным представлениям о суррогатном материнстве».

Лаура решила стать суррогатной мамой после того, как увидела телепередачу и когда у нее родились первые двое детей.

Она призналась: «Эту безусловно – любовь, я чувствовала, я думала, как мне повезло, что она у меня есть, и думала, что если я могу помочь другим, то почему бы и нет? Я хотела, чтобы другие могли иметь эту любовь к своим собственным детям».

Мама знакомится с каждой семьей заранее и после этого остается на связи.

Лаура Маккарти

Лаура Маккарти

Как только дети становятся достаточно взрослыми, чтобы понимать, им предоставляется дополнительная информация о том, как они родились.

Вскоре она надеется родить суррогатного ребенка для одинокого мужчины с помощью донорской яйцеклетки, хотя пока не беременна.

Но она говорит, что некоторые люди ошибочно полагают, что суррогатные мамы «получают много денег».

Закон Великобритании гласит, что вы не можете платить суррогатной матери, за исключением их разумных расходов.

Напомним, что в сети сообщили, что Эшли Грэхем стала многодетной мамой.

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