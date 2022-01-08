Известный иранский поэт и режиссер умер от COVID-19 в тюрьме

Известный иранский поэт и находившийся в заключении режиссер Бакташ Абтин скончался в больнице Тегерана из-за вызванных COVID-19 осложнений.

Как передает Укринформ, сообщает Радио Свобода.

Источник: www.ukrinform.ru

Отмечается, что смерть Абтина наступила вскоре после того, как 48-летнего мужчину ввели в медикаментозную кому из-за тяжелого течения болезни. У него также была ишемическая болезнь сердца. После выявления COVID-19 семья Абтина 14 декабря добилась его перевода из тюрьмы Тегерана в гражданскую больницу.

Выдающийся писатель и защитник свободы слова с 2020 года отбывал в тюрьме шестилетнее наказание из-за связей с оппозиционной к власти Ирана Ассоциацией иранских писателей. Заключение Абтина в период пандемии подвергли критике международные правозащитные организации.