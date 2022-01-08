В Китае сгорел российский самолет Ту-204 — фото и видео

В субботу, 8 января, в китайском аэропорту Ханчжоу сгорел российский самолет Ту-204. Люди не пострадали, но воздушное судно было значительно повреждено.
Об этом пишут местные СМИ.
На борту грузового самолета российской транспортной авиакомпании «Авиастар-Ту» во время возгорания находилось восемь членов экипажа. Всем им удалось спастись.
Потушить огонь получилось не сразу. При этом воздушное судно получило существенные повреждения фюзеляжа и рассыпалось на две части.
Как сообщают СМИ, самолет, который использовался для перевозки посылок из Китая, загорелся во время буксировки для вылета в российский Новосибирск. По той же информации, на его борту якобы находилось 20 тонн грузов и 26 тонн авиационного топлива.
Aviastar Tupolev TU204 RA-64032 Hangzhou Airport China to Novosibirsk Russia burst into flames during push back fire started pic.twitter.com/dIBheZiPsL
— FSX Aviation (@FSXAviation3) January 8, 2022
Ранее мы писали, что в московском аэропорту Шереметьево самолет AirbusA350-900, вылетающий в Мексику (Канкун), перевернул поливальную машину.