В Китае сгорел российский самолет Ту-204 — фото и видео

В субботу, 8 января, в китайском аэропорту Ханчжоу сгорел российский самолет Ту-204. Люди не пострадали, но воздушное судно было значительно повреждено.

Об этом пишут местные СМИ.

На борту грузового самолета российской транспортной авиакомпании «Авиастар-Ту» во время возгорания находилось восемь членов экипажа. Всем им удалось спастись.

Потушить огонь получилось не сразу. При этом воздушное судно получило существенные повреждения фюзеляжа и рассыпалось на две части.

Как сообщают СМИ, самолет, который использовался для перевозки посылок из Китая, загорелся во время буксировки для вылета в российский Новосибирск. По той же информации, на его борту якобы находилось 20 тонн грузов и 26 тонн авиационного топлива.

Ранее мы писали, что в московском аэропорту Шереметьево самолет AirbusA350-900, вылетающий в Мексику (Канкун), перевернул поливальную машину.