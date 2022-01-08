Как на КрАЗе установили европейский рекорд

Кременчугский автомобильный завод с самого начала работы положил начало очень хорошей традиции – ежегодно увеличивать объемы производства.

Источник: avtoblog.ua

В первый полный год работы предприятия было выпущено 4760 грузовых машин, а во второй – 7660, а еще через год – 9036 машин.

80-е годы прошлого века являются рассветом Кременчугского автозавода. Строительство развивалось, создавались новые производственные мощности. Завод приобрел почти 3 тысячи новейшего оборудования и станков, а также оборудовал автоматические линии производства.

Конструкторы завода активно работали над совершенствованием существующих моделей и созданием принципиально новых машин. Например, создали семейство уникальных полноприводных машин с колесной формулой 6х6, 8х8, а также автопоезд с активным полуприцепом 10х10.

В 1981 году объем производства на заводе АвтоКрАЗ превысил отметку в 30 тысяч экземпляров в год. Предприятие продолжало развиваться. Рекордным для завода стал 1986 год. Тогда завод стал самым крупным в Европе производителем тяжелых грузовиков и оставил далеко позади иностранных конкурентов. Годовой выпуск грузовиков достиг 30655 машин, 11112 из которых были самосвалами.