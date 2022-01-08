Нарколог указал на смертельно опасный способ борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн заявил в беседе, что для человеческого организма смертельно опасны попытки «вылечить» похмелье с помощью алкоголя.

«Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель», – сказал Брюн.

Так называемое похмелье, по словам врача, это остаточная алкоголизация. И это необходимо понимать. «Есть масса других способов, которые могут уравновесить организм», – добавил специалист.

Он рассказал, что после употребления большого количества алкоголя привести организм в порядок помогут кефир, крепкие бульоны и капустный рассол.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!