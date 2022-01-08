В Австралии нашли окаменелости насекомых, птиц и растений эпохи миоцена — фото

На одном из пастбищ Центрального плоскогорья Нового Южного Уэльса палеонтологи обнаружили окаменелости пауков, насекомых, рыб, растений и даже птичьих перьев, датируемые миоценом от 11 до 16 миллионов лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

“Найденные нами окаменелости доказывают, что этот район когда-то был тропическим лесом умеренного пояса и что жизнь здесь, в Центральном плоскогорье Нового Южного Уэльса, была богатой и изобильной”, — сказал палеонтолог Мэтью Маккарри из Исследовательского института Австралийского музея.

Комплекс, который назвали McGraths Flat, настолько уникален, что в некоторых окаменелостях можно различить даже субклеточные структуры.

“Например, у рыб сохранилось содержимое желудков, а это означает, что мы можем выяснить, что они ели. Мы также нашли образцы пыльцы, сохранившейся на телах насекомых, чтобы мы могли сказать, какие виды опыляли какие растения”, – отметил микробиолог Майкл Фрезе из Канберрского университета.

Ранее мы писали, что ученые из Нанкинского института геологии и палеонтологии обнаружили на юге Китая окаменелости Terropterus xiushanensis — морского скорпиона, который жил во времена силурийского периода около 435 миллионов лет назад.