Над Києвом активісти запустили гігантський прапор Казахстану (фото, відео)

Источник: glavcom.ua

Прапор пролетів над центральними вулицями Києва

фото: facebook/Dronarium

Акцію провели на підтримку народу Казахстану

8 січня над центром Києва у небо підняли прапор Казахстану. Таким чином активісти вирішили привернули увагу громадськості до трагічних подій, які відбуваються у Казахстані та висловили підтримку народу цієї країни у важку хвилину. Акцію провела організація Dronarium.





Гігантський прапор Казахстану запустили над Києвом на знак підтримки казахського народу

Автор: 5 канал

«Ми сподіваємося, що народу Казахстану вистачить мудрості і сил мирним шляхом відстояти свої права і не втратити свою країну», – зазначили організатори у Facebook.

фото: facebook/Dronarium

За допомогою величезного дрону організатори запустили у небо стяг Казахстану. Розмір прапору – 4х8 м. Спочатку він пролетів на Майданом Незалежності, а потім кількома центральними вулицями столиці.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

6-7 січня активна фаза протестів тривала, у Алмати силовики провели масштабну «зачистку».