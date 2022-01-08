Названо эффективное средство от алкогольной интоксикации

Встретить праздник так, чтобы выпитое ночью спиртное наутро не дало о себе знать, получается не у всех.

Гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик в интервью назвал средство, помогающее снизить степень воздействия алкоголя.

«Могу посоветовать одно средство ‒ это тиосульфат натрия. Это средство используют разведчики, чтобы не опьянеть. Он убирает действие алкоголя на организм, вернее, поглощает алкоголь. Советую всем запастись этим средством перед новогодними праздниками», ‒ сказал Михаил Лущик.

Он уточнил, что тиосульфат натрия используется врачами для лечения алкоголизма, а в малых дозах этот препарат считается эффективным средством от алкогольной интоксикации.

При этом нужно помнить, что тиосульфат натрия сочетается не со всеми препаратами ‒ список есть в инструкции. Также это вещество имеет ряд побочных эффектов ‒ например, если переборщить с дозировкой, то диарея и тошнота гарантированы.

Михаил Лущик напомнил и о более традиционном средстве борьбы с алкогольным отравлением.

«Надо стараться придерживаться меры и не перебарщивать с алкоголем. Если уж что-то пошло не так, то надо больше пить воды», ‒ советует кандидат биологических наук.

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