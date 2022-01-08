Каким знакам Зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году — гороскоп

Российский астролог Тиана Атлас дала прогноз четырем знакам Зодиака, которым нельзя покупать недвижимость в наступившем 2022 году.

Об этом сообщает «Дни.ру».

Близнецы

Под черной луной Близнецы могут совершить ошибку в таком важном деле касательно недвижимости и вложиться не очень выгодно. Она будет действует с июня 2021 года до середины апреля 2022 года.

Рак

С 15 апреля до конца 2022 года под черной луной Ракам нельзя покупать недвижимость, иначе можно ошибиться при выборе.

Лев

На протяжении всего текущего года у Львов будет продолжаться южный кармический узел в доме, отвечающем за недвижимость. Покупка и продажа жилья будут в невыгодном положении, так как наоборот узел стремиться избавить Львов от материальной привязанности.

Скорпион

Повременить с покупкой жилья стоит и Скорпионам, так как на протяжении всего 2022 года Сатурн будет стопорить данную сферу.

Ранее «Апостроф» писал, астрологи рассказали, какие знаки Зодиака в 2022 году станут родителями.