52-летняя Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас показали, как нужно отдыхать на пенсии

Голливудская звезда Кэтрин Зета-Джонс выглядела счастливой и гламурной, когда позировала на яхте в черном купальнике на семейном отдыхе с мужем Майклом Дугласом и сыном Диланом.

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52-летняя голливудская звезда была запечатлена во время отдыха на борту гламурного судна, когда она отдыхала со своим мужем Майклом Дугласом и их сыном Диланом.

Семья Дуглас, похоже, наслаждается продолжительными рождественскими каникулами, греясь на солнышке и отдыхая на лодке.

21-летний Дилан опубликовал фотографию своей мамы, расслабляющейся в джакузи вместе с отцом Майклом, когда они наслаждались роскошью в этот великолепный день.