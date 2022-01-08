52-летняя Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас показали, как нужно отдыхать на пенсии

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Голливудская звезда Кэтрин Зета-Джонс выглядела счастливой и гламурной, когда позировала на яхте в черном купальнике на семейном отдыхе с мужем Майклом Дугласом и сыном Диланом.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

52-летняя голливудская звезда была запечатлена во время отдыха на борту гламурного судна, когда она отдыхала со своим мужем Майклом Дугласом и их сыном Диланом.

Семья Дуглас, похоже, наслаждается продолжительными рождественскими каникулами, греясь на солнышке и отдыхая на лодке.

21-летний Дилан опубликовал фотографию своей мамы, расслабляющейся в джакузи вместе с отцом Майклом, когда они наслаждались роскошью в этот великолепный день.

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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Кэтрин источала элегантность в снимке, когда она пристально смотрела в объектив камеры, ее руки были вытянуты по обе стороны от нее, а колени подтянуты к груди.

Звезда «Маски Зорро» носила свои фирменные распущенные темные волосы в гладкой прическе и украшала ее черными наушниками-вкладышами.

Сам Дилан виден в задней части изображения, сидящим на террасе позади своих родителей и использующим ноутбук, поскольку они максимально проводят время вместе с семьей.

Кэтрин поделилась несколькими другими новостями из поездки, в том числе потрясающей фотографией, на которой она в черном топе-бикини с вырезом халтер лежит на кровати, а ее волосы развеваются позади нее.

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс

На этой фотографии она нанесла легкий дымчатый макияж, подчеркнув свою естественную красоту.

Она подписала изображение: «Солнце вышло».

Кэтрин также поделилась празднованием Нового года со своими поклонниками в Instagram, пожелав им всего наилучшего в 2022 году.

Напомним, что в сети показали, как выглядела Кэтрин Зета-Джонс в молодости.

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