56-летняя Элизабет Херли показала подтянутое тело в бикини (ФОТО)

56-летняя актриса Элизабет Херли продемонстрировала соблазнительное тело.

Элизабет Херли поделилась в Instagram архивным снимком, который был сделан на Рождество на Карибских островах.

Об этом актриса сообщила в подписи к фото: “Сделала этот кадр во время рождественских съемок на Карибах, как раз перед тем, как вывихнула свою глупую лодыжку. Сейчас еще на костылях и лежу на диване, ем шоколадки и жалею себя”.

И пока Херли лежит дома с травмой ноги, она вспоминает, как на курорте щеголяла в пастельном бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с цепочками и демонстрировала на камеру стройную фигуру и сексуальное декольте.