Дочь Стивена Спилберга выходит замуж

Девушка показала обручальное кольцо на безымянном пальце.
Дочь 75-летнего оскароносного режиссера Стивена Спилберга Саша поделилась радостной новостью.
На своей странице в Instagram девушка рассказала, что выходит замуж. Она опубликовала фото, на котором у нее виднеется кольцо на безымянном пальце. Кроме того, Саша показала свой дневник, где она писала, что обязательно выйдет замуж за своего любимого.
Отметим, избранником Саши стал Гарри МакНелли, сын известного ресторатора. С ним девушка встречалась два года.
Напомним, Саша – дочь кинорежиссера Стивена Спилберга и актрисы Кейт Кэпшоу. 31-летняя девочка развивает свою музыкальную карьеру.
ТСН