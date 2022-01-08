В Украине появится новая соцпомощь от государства

В нашей стране скоро стартует новый социальный проект «Рука помощи». По задумке организаторов, граждане смогут получить средства от государства в сумме почти 95 тысяч гривен для того, чтобы открыть собственное дело. Об этом проинформировала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, отвечая на вопросы журналиста «24 канала».

В Украине стартует новая государственная программа (фото из открытых источников)

По ее словам, быть участниками нового проекта смогут люди, не имеющие работы из малообеспеченных семей. Чиновница подчеркнула, что таким образом, украинцы, благодаря государственному финансированию, смогут начать свой бизнес, получить специальные знания, в частности, как составить свой бизнес-план. Проконсультироваться со специалистами.

Что касается средств, то это беспроцентная помощь в размере 15 минимальных зарплат, теперь эта сумма составляет 97,5 тысячи гривен. Их можно использовать, чтобы приобрести необходимое для бизнеса оборудование или материалы.

Также глава Минсоцполитики отметила, в какие сроки придется вернуть государству полученную ранее помощь. И даже назвала определенное условие, при котором этого можно не делать.

Возвращать социальную помощь в рамках проекта «Руки помощи» возможно в срок на 3 года.

Заимствованная у государства сумма будет уменьшаться на сумму средств налоговых отчислений от вновь созданного человеком бизнеса и социальных взносов.

При этом, если бизнес будет хорошо развиваться и его организатор предоставит работу на 2 года двум соотечественникам, которые придут к нему с направлением от центра занятости, то ему уже не нужно будет возвращать ранее заемные средства.

По словам Марины Лазебной, когда чиновники лишь испытывали этот новый пилотный замысел, то состояние его участников после одного года создания собственного бизнеса составляло от 30 до 120 тысяч гривен каждый месяц.

Напомним, что «Комментарии» сообщили, что на помощь бизнесу во время карантина.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.