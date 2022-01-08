Какие женщины самые милые по знаку Зодиака — гороскоп

Астрологи назвали знаки зодиакального круга, представительницы которых оказались самыми милыми. Дружелюбные, а порой немного наивные девушки нравятся всем.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Водолей

Барышни-Водолеи искренне любят людей и с удовольствием проводят время в больших шумных компаниях. “Просто душка”, – это о них. В то же время рожденные под этим созвездием довольно требовательны к своему окружению и не любят идти на уступки. В соревновании самых милых женщин Водолеи получили бронзу.

Телец

Доверчивые и наивные девушки-Тельцы стремятся видеть в людях только положительные качества, что может даже навредить. Рожденным под этим созвездием не мешает избавиться хотя бы от части иллюзий. Астрологи отвели им вторую строчку в рейтинге самых милых женских астрологических символов.

Весы

И наконец бесспорные чемпионки, виртуозы общения – Весы. Среди их прекрасных качеств коммуникабельность и открытость, вежливость и отменное воспитание. Барышни-Весы могут найти общий язык с каждым, а непринужденная светская беседа в их исполнении будет шедевром.

Ранее мы назвали пять самых лучших мужчин по знаку Зодиака, которые сделают счастливой свою половинку.