Вартість реєстрації авто можна розрахувати онлайн

В Україні запрацював спеціальний онлайн-калькулятор, здатний прорахувати важливі та необхідні задачі, пов’язані з транспортними засобами, і не лише.

Источник: avtodream.org

Про це заявили у головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.

Отже, в повідомленні йдеться, що тепер українці можуть легко розрахувати приблизну вартість реєстрації, у тому числі і перереєстрації транспортного засобу. Є тепер можливість своєчасно прорахувати суму збору, що підлягає обов’язковому державному пенсійному страхуванню.





А також багатофункціональність калькулятора дозволяє з’ясувати, чи необхідно сплачувати податок на дохід та військовий збір під час відчуження. І якщо потрібно, яким буде його розмір.

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Онлайн-калькулятор стане дуже важливим для подібних прорахунків, оскільки, як зазначають у сервісному центрі МВС, з 1 січня 2022 року ставки зборів на обов’язкове пенсійне страхування змінилися.