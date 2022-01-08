Налог с зарплаты в Украине — сколько будут высчитывать в 2022 году

После увеличения минимальной заработной платы до 6 500 грн в декабре прошлого года гражданам Украины приходится платить налоги в 2022 году в размере 1 267,5 грн. Но в этом году планируют еще одно повышение «минималки» в октябре, что отразится и на налогах.

«Апостроф» разобрался, за что украинцам рассчитывают налоги и на сколько повысят взыскание.

В октябре 2022 года власти планируют поднять минимальную зарплату еще на 200 грн – до 6 700 грн. Тогда украинцы будут платить 1 306,5 грн налогов.

Что входит в налоги

Налог на доходы физических лиц составляет 18%. Этот процент (0,18) умножается на 6 500 грн (минимальная ЗП с 1 декабря). Таким образом, граждане платят 1 170 грн только за НДФЛ. В 2022 году с октября, из-за поднятия «минималки» еще на 200 грн, жители страны будут платить 1 206 грн.

Военный сбор составляет 1,5%. 0,015 умножается на минимальное ЗП. Сейчас эта сумма составляет 97,5 грн., а с октября этого года данная цифра вырастет до 100,5 грн.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в 2022 году инспекторы Государственной налоговой службы (ГНС) намерены проверить 6 756 компаний. Более четверти из будущих визитов – к ФОПам.