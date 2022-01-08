55-летняя Ольга Сумская получила сразу две палки ночью

Ольга Сумская с мужем, фото: Instagram

«Мы тоже в Буковеле сейчас! Хорошего Рождества!🎉», «С Новым Годом и Рождеством Христовым вас и ваших родных и близких! Желаю вам радости, счастья и здоровья!», «С Рождеством Христовым! Вас и вашу семью! Счастья, здоровья, успехов в новом году!», — пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Ольга Сумская показала, что творится с Виталием Борисюком рядом с ней — рычит и царапается: «Игривая киса»

Как сообщал «Знай.uа», Ольга Сумская показала один из первых Новых годов вместе с Борисюком — 25 лет назад: «Тяжелый труд»

Знай.uа писал, Ольга Сумская заявила о новом этапе в жизни: Виталию Борисюку придется терпеть

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