55-летняя Ольга Сумская получила сразу две палки ночью

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Около недели назад Ольга Сумская вместе с Виталием Борисюком была на главной новогодней елке Украины — в Киеве. Тогда известная украинская актриса поделилась своими впечатлениями и назвала дерево — «невероятной красавицей». И это действительно так — она одна из самых красивых в Европе.

А сейчас, после архивных фотографий, на которых вместе с супругом, 25 лет назад, праздновала Новый год, вместе с ним и 19-летней дочерью Анной уехала в Карпаты, на отдых в Буковель.

Ольга Сумская с мужем, фото: Instagram

Ольга Сумская с мужем, фото: Instagram

Сумская выставила несколько фотографий и видео на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 710 тысяч человек. Они, в горнолыжных костюмах, с улыбками на лицах, поздравляя украинцев с Рождеством Христовым.

«С Рождеством, друзья! Привет, Буковель! Кто есть на лыжне?⛷ Очень понравилось вечернее катание! Присоединяйтесь к нам с @vitaliyborysyuk и @gandzyazen !✋🏻🎿», — пишет Ольга в публикации.

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Ольга Сумская с мужем, фото: Instagram

Ольга Сумская с мужем, фото: Instagram

«Мы тоже в Буковеле сейчас! Хорошего Рождества!🎉», «С Новым Годом и Рождеством Христовым вас и ваших родных и близких! Желаю вам радости, счастья и здоровья!», «С Рождеством Христовым! Вас и вашу семью! Счастья, здоровья, успехов в новом году!», — пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Ольга Сумская показала, что творится с Виталием Борисюком рядом с ней — рычит и царапается: «Игривая киса»

Как сообщал «Знай.uа», Ольга Сумская показала один из первых Новых годов вместе с Борисюком — 25 лет назад: «Тяжелый труд»

Знай.uа писал, Ольга Сумская заявила о новом этапе в жизни: Виталию Борисюку придется терпеть

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