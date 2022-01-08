55-летняя Ольга Сумская получила сразу две палки ночью
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Около недели назад Ольга Сумская вместе с Виталием Борисюком была на главной новогодней елке Украины — в Киеве. Тогда известная украинская актриса поделилась своими впечатлениями и назвала дерево — «невероятной красавицей». И это действительно так — она одна из самых красивых в Европе.
А сейчас, после архивных фотографий, на которых вместе с супругом, 25 лет назад, праздновала Новый год, вместе с ним и 19-летней дочерью Анной уехала в Карпаты, на отдых в Буковель.