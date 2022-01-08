Росія може створити провокацію, щоб обґрунтувати вторгнення в Україну — Блінкен

Росія здатна влаштувати провокацію, щоб потім аргументувати вторгнення в Україну.

Источник: www.blackseanews.net

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив на брифінгу у Вашингтоні, пише «Європейська правда».

«Нікого не повинно дивувати, якщо Росія підбурить до провокації чи інциденту, а потім намагається використати це для виправдання військового втручання, сподіваючись, що до того часу, коли світ усвідомить цю хитрість, буде надто пізно», — сказав Блінкен.





Він також назвав абсурдною думку про те, що у цій ситуації агресором є Україна.

«Це Росія вторглася в Україну майже вісім років тому. Саме Росія є військовим окупантом частини України, в Криму. Саме Росія до сьогодні розпалює війну на сході України. Саме Росія не виконала жодного зі своїх Мінських зобов’язань, насправді активно порушує багато з них і відмовляється визнати, що є стороною конфлікту», — додав держсекретар.

Блінкен звинуватив Росію у просування брехливих наративів про те, що їй загрожують Україна і НАТО, щоб виправдати нарощування військ.

«Це все одно, що лисиця б сказала, що мусила напасти на курник, тому що його мешканці якимось чином становлять загрозу», — сказав він.

Як повідомлялося, наступного тижня НАТО проведе зустріч з Україною напередодні своїх переговорів з РФ.