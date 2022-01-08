Протесты в Казахстане — видео акции поддержки в Киеве

В субботу, 8 января, в небо над Киевом взмыл флаг Казахстана площадью 32 квадратных метра. Так украинцы выразили свою солидарность с гражданами этой страны и протест против вмешательства российских «миротворцев» в ее внутренние дела.

Об этом сообщает 5 канал.

Специальный дрон поднял огромный флаг над Майданом Незалежности и Аллеей героев «Небесной сотни». Сообщество владельцев дронов выбрало для акции символическое место.

Так организаторы выразили свой протест против военного вмешательства иностранных стран в дела Казахстана под предлогом миротворческих операций и поддержку народу этой страны.

Один из участников акции сказал: «Мы поддерживаем их, чтобы они знали: они не одни. У нас происходило то же самое, между нами никаких границ нет. Хотелось бы привлечь внимание людей к этой ситуации».

Напомним, воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно доставляет подразделения российских “миротворцев” ОДКБ в Казахстан.

Ранее очевидец событий в Алмате заявил, что страна находится под оккупацией Российской Федерации, а банды мародеров – это нанятые Токаевым титушки.