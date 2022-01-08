Семья Софии Ротару встречала Рождество с семьей Фагота (фото)

Невестка Софии Ротару опубликовала на своей странице в соцсети фото с рождественского праздника

Невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко поделилась на своей странице фото, которое было снято во время празднования Рождества. Кроме самой Светланы, ее мужа Русланы и дочери Сони на снимке певец Олег Михалюта (Фагот) со свей гражданской супругой, дизайнером Ольгой Навроцкой. На фото присутствует и актриса Елена Лавренюк, которая снялась в главной роли в фильме «Dzidzio Контрабас», а также сыграла в кинокартинах «11 детей из Моршина» и «Кофе с кардамоном» и «Синевир».



