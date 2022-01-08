Люди совершили самосуд над подростком, пристававшим к 12-летней девочке в Днепре

В городе Днепр горожане изрядно проучили пьяного подростка, который не давал проходу 12-летней девочке и провели с ним надолго запомнившуюся ему «воспитательную работу». Об этом сообщает ТСН.

Очевидцы сообщили, что юноша, словно, приставал к девочке (фото из открытых источников)

Неприятный инцидент произошел на улице Радистов. Нетрезвый поклонник начал приставать к 12-летней горожанке, не обращая никакого внимания на отказ девочки. Очевидцы инцидента рассказывали, что он был очень пьян.

Но девочка, воспользовавшись ситуацией, сбежала от неприятного для нее кавалера. За помощью к работникам полиции она не обращалась.

Вместе с тем, днепряне решили проучить пьяного нахала, пугающего детей, совершив ему уличный самосуд. И применили непопулярные методы «воспитательной работы», которые надолго запомнятся горе-ухажеру.

Видеоролик об этом событии разместили в социальных сетях, чтобы другие видели и больше этого не делали. Днепрянин, уже протрезвевший, с лицом, облитым зеленкой, дал обещание больше так не поступать с юными ровесницами.

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