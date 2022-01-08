Кристина Орбакайте нацелилась на маминого бывшего Киркорова, даже Дед Мороз обомлел: «Дети испугаются»

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Известная российская певица, дочь Аллы Борисовны Пугачевой Кристина Орбакайте уже несколько лет живет в американском мегаполисе, в городе Нью-Йорк. Однако Кристина не забывает главные традиции и продолжает общаться со своими поклонниками через социальные сети.

На этот раз Кристина похвасталась совместным «новогодним» снимком с бывшим мужем своей матери, королем поп-сцены Филиппом Киркоровым.

Об этом стало известно благодаря новой публикации Кристины Орбакайте в сети Instagram.

Публикация Кристины Орбакайте, скриншот: Instagram

Публикация Кристины Орбакайте, скриншот: Instagram

«Рождественская встреча с Филиппом Киркоровым», — подписала новую публикацию Кристина.

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Публикация Кристины Орбакайте, скриншот: Instagram

Публикация Кристины Орбакайте, скриншот: Instagram

На свежих кадрах, которых Кристина Орбакайте опубликовала аж целых два, можно увидеть, что вокруг нее сразу множество персонажей, и даже сам Филипп Киркоров, который уже, похоже, на этот Новый год успел появиться абсолютно на всех площадках для выступлений, а также на пышных концертах.

А вот на одном снимке видно, что возле Кристины Орбакайте стоят рядом Дед Мороз, Снегурочка и Филипп Киркоров, который нежно приобнял Кристину за плечо. Тут же поклонники принялись активно комментировать новые фото: «Ах, какие Роскошные Дед Мороз и Снегурочка! Шикарные костюмы!!! С Рождеством Христовым православный мир!», «Ну, как мне нравится эта пара, просто супер, видно как он любит, целую», «Ну и снегурка у Вас. Снегурка должна быть нежной, а эта разукрашенная, что дети испугаются.», «Вот это наряды».

Комментарии к публикации, скриншот: Instagram

Комментарии к публикации, скриншот: Instagram

Ранее сообщали, Алексей Панин вызвал на бой внука Аллы Пугачевой — перчатки и шлемы уже наготове.

Как сообщал Знай.ua, Кристина Орбакайте вся в белом отпраздновала Рождество с самым дорогим человеком: «Девочки-католички».

Знай.ua писал, Филипп Киркоров откровенно признался, как спасает себя от поноса, превратившись в «бабушку»: «Предохраняйтесь».

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