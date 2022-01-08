Кристина Орбакайте нацелилась на маминого бывшего Киркорова, даже Дед Мороз обомлел: «Дети испугаются»

Известная российская певица, дочь Аллы Борисовны Пугачевой Кристина Орбакайте уже несколько лет живет в американском мегаполисе, в городе Нью-Йорк. Однако Кристина не забывает главные традиции и продолжает общаться со своими поклонниками через социальные сети.

На этот раз Кристина похвасталась совместным «новогодним» снимком с бывшим мужем своей матери, королем поп-сцены Филиппом Киркоровым.

Об этом стало известно благодаря новой публикации Кристины Орбакайте в сети Instagram.