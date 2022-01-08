Халл Сити Эвертон — видео матча Кубка Англии 8 декабря — дебют Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко дебютировал за «Эвертон», в который он перешел в начале текущего месяца из киевского «Динамо». Первый матч за свою новую команду 22-летний футболист сыграл в 1/32 финала Кубка Англии с «Халл Сити».

Миколенко вышел в стартовом составе «ирисок», но уже в самом дебюте сыграл не лучшим образом — на 15-й секунде он совершил фол на своем левом фланге, а после навеса со штрафного не достал до мяча головой, из-за чего его оппонент открыл счет.

Неудачную игру украинца исправили его партнеры по команде — еще до перерыва «Эвертон» отыгрался и вышел вперед. Во втором тайме «Халл Сити» счет сравнял и перевел игру в дополнительное время, где победу все же вырвала команда украинца, который отыграл поединок полностью.

Кубок Англии, 1/32 финала

«Халл Сити» — «Эвертон» — 2:3

Голы: Смит, 1; Лонгмен, 71 — Грэй, 21; Гомеш, 31; Таунсенд, 99.

Ранее «Апостроф» сообщал, что один из лидеров «Динамо» раскрыл детали перехода в европейский клуб.