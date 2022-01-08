Чим корисні та шкідливі банани для здоров’я

З деяких пір банани є одними з найпопулярніших фруктів в Україні поряд з більш традиційними яблуками або грушами. Вони містять найважливіші поживні речовини, але не позбавлені і ризиків для здоров’я.

Зокрема, банани сприяють скороченню солі в раціоні людини і вживання їм продуктів, що містять калій. Він допомагає контролювати артеріальний тиск і знижує навантаження на серцево-судинну систему. Банан середнього розміру забезпечує майже 10% добової потреби в калії. Ще в 2007 році дослідники припустили, що вживання бананів запобігає ускладненням у дітей з астмою за рахунок антиоксидантів і калію. Лабораторні дослідження показували, що входить до складу банана білок лектин запобігає зростання лейкозних клітин. Часто налягають на банани діти мали низький ризик лейкемії.





Банани також корисні для зміцнення здоров’я серця за рахунок клітковини, калію, фолієвої кислоти і антиоксидантів. Вони вберігають від каменів у нирках, їх рекомендують їсти для профілактики діабету також за рахунок клітковини, яка знижує рівень цукру в крові. Банани завдяки триптофану-корисній амінокислоті-дозволяють довше зберігати пам’ять, а також підвищують настрій.

Але деяким людям слід уникати вживання великої кількості бананів. Особливо якщо ви приймаєте бета-адреноблокатори для зниження ризику ускладнень серцево-судинних захворювань. Вони збільшують рівень калію в крові, але ж банани також містить багато калію. Нарешті, у деяких людей банани можуть викликати алергічну реакцію, а є і ті, у кого вони провокують мігрень.

ukrhealth