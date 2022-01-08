Названы лекарства, которые категорически нельзя совмещать с алкоголем

В преддверии новогодних каникул один из самых частых вопросов, которые задают врачам, связан с тем, можно ли употреблять алкоголь на фоне приема тех или иных лекарственных препаратов.

Однако если вам все же предстоит выпить, важно помнить, что есть лекарства, которые категорически нельзя совмещать с алкоголем. В первую группу препаратов врач отнес антибиотики.

«Никогда не пейте алкоголь вместе с антибиотиками. Даже если алкоголь очень хороший и вы употребите его совсем чуть-чуть», — сказал Кузнецов.

Особенно опасно употребление алкоголя на фоне приема лекарств с метронидазолом.

«Вы получите дикую интоксикацию, то бишь похмелье, которого вы еще никогда еще в жизни не испытывали. Плюс очень серьезное токсическое влияние на печень», — добавил специалист.

Также нельзя употреблять алкоголь вместе с парацетомолом, даже если вы хотите снять с его помощью похмельный синдром. Если же у вас что-то болит, то, по словам эндокринолога, лучше остановиться на нестероидных противовоспалительных средствах.

Наконец Кузнецов посоветовал диабетикам, которые все же решили принять алкоголь, ни в коем случае не пить игристые вина и другие газированные алкогольные напитки.

«Любой газированный алкоголь моментально всасывается в кровоток и вы получите массу неприятных со стороны сахарного диабета. Если выбирать, то выбирайте сухие вина», — заключил врач.

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