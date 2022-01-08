Остап Лозинский умер — фото и видео прощания с художником и иконописцем

В субботу, 8 января, во Львове простились с художником и иконописцем Остапом Лозинским, который умер в результате осложнений коронавирусной инфекции в возрасте 38 лет.

Об этом пишет “Твоє місто”.

Прощание состоялось в часовне Сретения Господня, в старом корпусе Украинского католического университета, а похоронили художника на Лычаковском кладбище, куда пришли проводить его в последний путь сотни львовян.

Остап Лозинский родился во Львове в 1983 году. В 2006 году он завершил обучение во Львовской Национальной Академии Искусств.

В течение десяти лет (с 2006 по 2016 годы) Лозинский занимал должность заведующего сектором выставочно-экспозиционной работы Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого и был куратором выставочных и издательских проектов.

Художник также принимал участие в создании практической инклюзивной образовательной программы, сотрудничал с НМЛ им. А. Шептицкого, Международным благотворительным фондом “Каритас” и благотворительной организацией “Мальтийская служба помощи”.

С 2017 года Лозинский преподавал теоретически-практический курс “Основы композиции” в иконописной школе “Радруж” Украинского Католического Университета.

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