Великие личности прошлого на портретах и в реальной жизни (ФОТО)

Сегодня современные человек не может представить свою жизнь без селфи и фотографирования всего вокруг. И такая возможность у человека возникла относительно недавно. Фотография появилась в середине XIX века. И раньше сфотографироваться было целым мероприятием. А вот изобразительное искусство появилось еще в доисторические времена. И портреты, как правило, сильно отличаются от того, как человек выглядит в реальности.

1.

Фрида Кало, мексиканская художница (1907−1954)



2.

Лев Толстой, русский писатель (1828−1910)



3.

Паулина фон Меттерних, австрийская светская львица (1836−1921)



4.

Мария Спартали Стиллман, британская художница (1844−1927)



5.

Элин Даниельсон-Гамбоджи, финно-шведская художница (1861−1919)



6.

Констанс Уайльд (урожденная Ллойд), ирландская писательница и жена Оскара Уайльда (1858−1898)



7.

Игорь Федорович Стравинский, русский композитор (1882−1971)



8.

Лидия Эрнестина Беккер, лидер раннего движения за избирательные права женщин в Великобритании (1827−1890)



9.

Александр Дюма, французский писатель, драматург и журналист (1802−1870)



10.

Леонилла Ивановна Сайн-Витгенштейн, урожденная княжна Барятинская (1816−1918)



11.

Ференц Лист, венгерский композитор и пианист (1811−1886)



12.

Сара Бернар, французская актриса (1844−1923)



13.

Гюстав Флобер, французский писатель (1821−1880)



14.

Княгиня Татьяна Александровна Юсупова, фрейлина русского императорского двора (1829−1879)



15.

Жан-Батист Камиль Коро, французский художник и гравер (1796−1875)



16.

Принцесса Виктория, впоследствии ставшая немецкой императрицей и королевой Пруссии (1840−1901)



17.

Чарльз Диккенс, английский писатель (1812−1870)



18.

Жорж Санд, французская писательница (1804−1876)



19.

Клод Дебюсси, французский композитор (1862−1918)



20.

Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт, литературный критик и редактор (1809−1849)



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