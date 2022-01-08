Великие личности прошлого на портретах и в реальной жизни (ФОТО)

Сегодня современные человек не может представить свою жизнь без селфи и фотографирования всего вокруг. И такая возможность у человека возникла относительно недавно. Фотография появилась в середине XIX века. И раньше сфотографироваться было целым мероприятием. А вот изобразительное искусство появилось еще в доисторические времена. И портреты, как правило, сильно отличаются от того, как человек выглядит в реальности.
1.
Фрида Кало, мексиканская художница (1907−1954)
2.
Лев Толстой, русский писатель (1828−1910)
3.
Паулина фон Меттерних, австрийская светская львица (1836−1921)
4.
Мария Спартали Стиллман, британская художница (1844−1927)
5.
Элин Даниельсон-Гамбоджи, финно-шведская художница (1861−1919)
6.
Констанс Уайльд (урожденная Ллойд), ирландская писательница и жена Оскара Уайльда (1858−1898)
7.
Игорь Федорович Стравинский, русский композитор (1882−1971)
8.
Лидия Эрнестина Беккер, лидер раннего движения за избирательные права женщин в Великобритании (1827−1890)
9.
Александр Дюма, французский писатель, драматург и журналист (1802−1870)
10.
Леонилла Ивановна Сайн-Витгенштейн, урожденная княжна Барятинская (1816−1918)
11.
Ференц Лист, венгерский композитор и пианист (1811−1886)
12.
Сара Бернар, французская актриса (1844−1923)
13.
Гюстав Флобер, французский писатель (1821−1880)
14.
Княгиня Татьяна Александровна Юсупова, фрейлина русского императорского двора (1829−1879)
15.
Жан-Батист Камиль Коро, французский художник и гравер (1796−1875)
16.
Принцесса Виктория, впоследствии ставшая немецкой императрицей и королевой Пруссии (1840−1901)
17.
Чарльз Диккенс, английский писатель (1812−1870)
18.
Жорж Санд, французская писательница (1804−1876)
19.
Клод Дебюсси, французский композитор (1862−1918)
20.
Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт, литературный критик и редактор (1809−1849)
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